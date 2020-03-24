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Minikler hazırladıkları videoyla yaşlılara "evde kal" çağrısı yaptı

Kocaeli'de, okul öncesi çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına yaşlılara yönelik hazırladıkları videolu mesajla destek verdi.

24.03.2020 18:49 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:50
Kocaeli 'de, okul öncesi çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye " çağrısına yaşlılara yönelik hazırladıkları videolu mesajla destek verdi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına katkıda bulunmak amacıyla evlerinden seslenen çocuklar, 65 yaş ve üstü vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.
Büyükşehir Belediyesi de çocukların bu çağrısına destek vererek, "Evde kal Kocaeli" kampanyası kapsamında görüntülerini video klip olarak hazırladı.
Klipte çocuklar, "Ananelerimiz, babaannelerimiz ve dedelerimiz dışarı çıkmayın çünkü sizi çok seviyoruz", "Biz evdeyiz, siz de evde kalın", "Sağlığımız için evde kal anneanne, dede", "Evde kalın, sağlıklı kalın", "Sokağa çıkmayalım, evde kalalım" ve "Lütfen evde kal" diyerek çağrıda bulundu.
Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı görsel ve videolarla sosyal medya platformlarında, "Riski evinize taşımayın, hayat eve sığar" ve "Evde kal Türkiye" şeklinde vatandaşlara çağrı yaptı.
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Minikler hazırladıkları videoyla yaşlılara ’evde kal’ çağrısı yaptı

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Kocaeli, Güncel

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Minikler hazırladıkları videoyla yaşlılara "evde kal" çağrısı yaptı

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