13.07.2019 13:04
Haberler» Güncel» Haber

Minikler hem binicilik sporunu öğreniyor hem de keyifli zaman geçiriyor

Minikler hem binicilik sporunu öğreniyor hem de keyifli zaman geçiriyor

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, Eskişehir Atlı Spor Kulübü'nde atlara binerek hem binicilik sporunu öğreniyor hem de keyifli zaman geçiriyorlar.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, Eskişehir Atlı Spor Kulübü'nde atlara binerek hem binicilik sporunu öğreniyor hem de keyifli zaman geçiriyorlar.

Odunpazarı Belediyesi, minik öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak amacıyla yaz ayı boyunca etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda, Oyunpazarı'nın minik öğrencileri Eskişehir Atlı Spor Kulübü'nde her hafta Çarşamba günü atlara binerek hem binicilik öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyorlar. Minik öğrenciler daha sonra atların beslenme ve bakımıyla ilgili bilgiler alarak, atları yakından tanıma fırsatı yakalıyor. Minik öğrenciler, eğitmenlerin yardımıyla ata binip alanda tur atarak heyecan, korku, mutluluk, sevinç gibi tüm duyguları bir arada hissediyor. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Odunpazarı Belediyesi, Atlı Spor Kulübü, Eskişehir, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:36   DHA İSTANBUL - ESENYURT'TA 7 AYLIK HAMİLE KADINA KAMYONET ÇARPTI
18:35   Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Sivas'da başladı
18:35   İhvan'dan Kuveyt'te yakalanan "terör hücresiyle" ilgili açıklama
18:33   Niğde'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
18:32   Ek fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şevket Eygi'nin cenazesine katıldı
18:32   Şanlıurfa'da hortum cep telefonu kamerasına yansıdı
18:31   ERDOĞAN'IN MEHMET ŞEVKET EYGİ'NİN CENAZESİNE KATILDI 1