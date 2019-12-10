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Minikler ihtiyaç sahibi yaşıtlarına kıyafet ve oyuncak bağışladı

Denizli'de hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi yürüten Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli'ni ziyaret eden anaokulu öğrencileri, "Sevgi Eli Kumbarası"nda topladıkları kıyafetleri ve oyuncakları ihtiyaç sahipleri yaşıtlarına bağışladı.

10.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:12Minikler ihtiyaç sahibi yaşıtlarına kıyafet ve oyuncak bağışladı
'de hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi yürüten Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli'ni ziyaret eden anaokulu öğrencileri, "Sevgi Eli Kumbarası"nda topladıkları kıyafetleri ve oyuncakları ihtiyaç sahipleri yaşıtlarına bağışladı.

Denizli'de ihtiyaç sahipleri için hayırseverler arasında köprü görevini yürütmek için uzun yıllar önce kurulan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, Anaokulu öğrencilerini ağırladı. Anaokulunun 3 ve 5 yaş grubu öğrencileri Muratdede Mahallesi'nde bulunan Sevgi Eli mağazasını ziyaret etti. Yenişehir Anaokulu Müdürü İlkay Şahin Çağırıcı ile beraber Sevgi Eli'ni gezen öğrencilere Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık ve Sevgi Eli Sorumlusu Selma Yıldız eşlik etti. Miniklere Sevgi Eli'nin faaliyetlerinin anlatıldığı kısa filmi izleyen öğrencilere burada yapılan çalışmalar anlatıldı. Etkinlik ile miniklere dayanışma, yardımlaşma, işbirliği, paylaşma gibi değerler eğitimi verildi.

Yenişehir Anaokulu öğrencileri okullarında bulunan Sevgi Eli Kumbarasında topladıkları kıyafetlerini ve kullanmadıkları oyuncaklarını ihtiyaç sahibi yaşıtlarına bağışlanmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli'ne teslim etti. - DENİZLİ

Yenişehir, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

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