Minikler İhtiyaç Sahipleri İçin Pasta Yapıp Sattı

13 Aralık 2018 Perşembe 14:52



13 Aralık 2018 Perşembe 14:52

Tokat'ta özel bir ilkokulun öğrencileri, maddi durumu iyi olmayanlar için yapıp sattıkları pastaların parasını, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na teslim etti.Tokat Belediyesi Sosyal Marketine gelen öğrenciler, belediye tarafından hanım eli merkezlerinde açılan pasta kursuna katıldıktan sonra yaptıkları 300 pastayı satarak elde ettikleri geliri Belediye Başkanı Eroğlu'na verdi.Eroğlu, yaptığı açıklamada, miniklerin bu davranışı karşısında çok duygulandığını söyledi.Minikleri hareketlerinden dolayı tebrik ettiğini belirten Eroğlu, şunları ifade etti:"Kendilerini sosyal marketimizde ağırlamaktan da mutluluk duyuyoruz. Biz, iyilikleri her daim ön planda tutan bir medeniyetin evlatlarıyız. Ecdadımız o kadar çok güzellikler ve iyilikler yapmış ki hem yaşadığımız coğrafyaya hem de tüm dünyaya bu güzel düşünceler işlenmiş. Bizler, medeniyet olarak iyilik yapmayı her zaman en üstte tutmuşuz. İnsanlara yardım etmeyi, insanların elinden tutmayı, ekmeği bölüşmeyi hepimiz kendimize düstur edinmişiz. Ben böylesine ince ve güzel bir şeyi düşündükleri için tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum."Öğrencilerden Serhat Serdar da "Kendimiz pasta yapım kursuna giderek pasta yapmayı öğrendik. Yaptığımız pastaları sattık. Elde ettiğimiz gelirleri fakirler için başkanımıza teslim ettik." dedi.