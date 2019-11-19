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Minikler itfaiyeciliği öğrendi

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, özel bir kreşte yangın tatbikatı yaparak, itfaiyecilik mesleğini tanıttılar.

19.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:50Minikler itfaiyeciliği öğrendi
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, özel bir kreşte yangın tatbikatı yaparak, itfaiyecilik mesleğini tanıttılar.

Yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Van Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, eğitim alanında da farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Masal Evi Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ne gelen Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, miniklere önce yangınla ilgili bilgi verdi. Miniklere, ateş ve ateş kaynaklarından uzak durmaları uyarısında bulunan itfaiye erleri, yangın anında ise miniklere yapmaları gerekenleri tek tek anlattı. Daha sonra kreş bahçesine inen minikler, burada öğretmenleri gözetiminde uygulamalı yangın tatbikatı yaptı. İtfaiye erleri ve itfaiye araçlarına büyük ilgi gösteren minikler, hem eğlenceli zaman geçirdi hem de itfaiye ile ilgili merak ettiklerini öğrendi.

Okul yönetimi ve minik öğrenciler, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - VAN

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Kaynak: İHA

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