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Minikler karnelerini jandarmanın elinden aldı

Düzce Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, ilkokul öğrencilerini sömestri tatili öncesi yalnız bırakmadı.

17.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:28Minikler karnelerini jandarmanın elinden aldı
Alay Komutanlığı ekipleri, ilkokul öğrencilerini sömestri tatili öncesi yalnız bırakmadı. Düzce Merkez Şehit jandarma Teğmen Uğur Altan İlkokulu'nda öğrenciler karnelerini Jandarma ekiplerinin elinden alındı. Asker abi ve ablalarında karne hediyesi alan öğrenciler çifte mutluluk yaşadılar.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline başladı. Düzce Merkez Şehit Jandarma Teğmen Uğur Altan İlkokulunda öğrenciler karnelerini aldı. Öğrencilerin karne sevincine, Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler ortak oldular. Asker abi ve ablalarıyla keyifli vakit geçirerek karne hediyelerini alan öğrenciler çifte mutluluk yaşamış oldu. Karne töreninin ardından okul bahçesinde jandarma ekiplerine ait hizmet aracında vakit geçiren öğrenciler ardından sömestr tatiline uğurlandı. - DÜZCE

Jandarma, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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