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Minikler kedi ve köpekleri elleriyle besledi

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında yüzlerce öğrenciyi ağırladı.

04.10.2019 14:30Minikler kedi ve köpekleri elleriyle besledi
Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında yüzlerce öğrenciyi ağırladı.
Gerçekleştirilen etkinliklere katılan Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Belediye Başkan Danışmanı Selçuk Erdağı, Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan çocukları karşılayarak, kek ve meyve suyu ikram etti.

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki köpek ve kedileri seven çocuklara, Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı tarafından bilgiler verildi, tedavi ve rehabilitasyon merkezinin bölümleri gezdirildi.

Öğretmenleri ve görevliler eşliğinde barınaktaki hayvanları seven öğrenciler, hayvanlara mama verdi ve fotoğraf çektirdi.

Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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