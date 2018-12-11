Minikler Kukla Tiyatrsou ile Keyifli Anlar Yaşadı

Bilecik
'teki Edebali Şehir İlkokulu ve Edebali Anaokulu öğrencileri kukla gösterisi ile eğlenceli dakikalar yaşadı.
Kukla Tiyatrosunda Hacivat, Karagöz, Çelebi
, Beberuhi ve Laz karakterleri Edebali Şehir İlkokulu ve Edebali Anaokulu öğrencilerine sağlıklı beslenmenin önemini, çalışmanın faydalarını eğlendirerek öğretti. Bununla birlikte minikler temizlik alışkanlığı kazanımının gerekliliğini ve tembelliğin hayatlarından neler götürdüğünü de kukla tiyatrosu ile pekiştirdiler.
Ayrıca öğrenciler, dans eden kuklalarla yöresel halk oyunlarını izleme fırsatı bulurken, öğretmen ve öğrenciler bir arada hoşça vakit geçirdiler. Eğlenerek öğrenmenin çocukların kazanımlarında büyük etkisi olduğunu belirten okul Müdürü Saadet Güzel; bu ve buna benzer etkinleri tekrarlayacaklarını söyledi. - BİLECİK
Çelebi,Bilecik
11 Aralık 2018 Salı 13:19