Minikler Kütüphane ile Tanıştı

Kaynak: AA

Kütahya'da bir anaokulunda öğrenim gören öğrenciler, 100. Yıl Çocuk Kütüphanesini ziyaret etti.Hediye Güral Anaokulu, Kütüphaneler Haftasını çeşitli etkinlikler kutluyor.Etkinlikler kapsamında ana sınıfı öğrencileri öğretmenleri nezaretinde kentte bulunan 100. Yıl Çocuk Kütüphanesini ziyaret etti. İlk kez kütüphaneye gelme fırsatı bulan minikler burada kitapları inceledi.Liselerin çocuk gelişimi bölümünden öğrenciler de palyaço kıyafetleri miniklere kitap okuyarak onlarla oyunlar oynadı.Ana sınıfı öğretmeni Nazmiye Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerine kitap ve kütüphane sevgisi kazandırmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.Sınıf ortamında da öğrencilerine kitapları anlattığını aktaran Acar, şunları kaydetti:"Çocuklarımız henüz okuma yazma bilmedikleri için biz sınıfımızda yapmış olduğumuz etkinliklerle öğrencilerimize resimli kitaplar veriyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimizin bir kitap aşinalığı var. Bunun yanın da yaprakları boş olan kitaplar hazırlıyoruz. Çocuklarımız o sayfalara hayal dünyalarındaki resimleri çiziyorlar. Bugün de Kütüphaneler Haftası olması sebebiyle çocuklarımızla kütüphane ziyaretinde bulunduk. Burada çocuklarımız ilk defa kütüphaneye gelme heyecanını yaşayarak hem resimli hem de yazılı olan kitapları incelediler. Ardından da buradaki görevli ablaları onlara kitap okuyarak oyunlar oynadılar. Oldukça keyifli ve verimli bir gün geçirmiş olduk."Öğrenciler de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.