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Minikler Oyunpazarında hayata hazırlanıyor

Odunpazarı Belediyesi Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde minikler yapılan atölye çalışmaları ile hayatı deneyimleyerek öğreniyor.

11.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:47Minikler Oyunpazarında hayata hazırlanıyor
Belediyesi Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde minikler yapılan atölye çalışmaları ile hayatı deneyimleyerek öğreniyor.

Odunpazarı Belediyesi "Mutlu Çocuklar Mutlu Odunpazarı" parolası ile çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi bünyesindeki Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi çocukları yapılan etkinlikler ve atölyeler sayesinde mutlu ve huzurlu zamanlar geçiriyor. Her hafta düzenlenen atölye çalışmalarında, minikler hayatı deneyimleyerek öğreniyor. Kurtuluş Oyunpazarında yapılan son etkinlikte, minikler, makarnaları elleri ile boyayarak kolye yaptı. Evlerinden getirdikleri makarnaları renk renk boyayan minikler, daha sonra yaptıkları kolyeleri taktı. El becerilerini geliştirmek için hortum yapım etkinliği de yapan minikler, güzel ve keyifli bir gün geçirdi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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