28 Kasım 2018, 12:54
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Minikler Polis Amcalarıyla Buluştu

Minikler Polis Amcalarıyla Buluştu

Bursa’nın İznik ilçesinde polis ekipleri öğrencilerle buluştu.

Bursa'nın İznik ilçesinde polis ekipleri öğrencilerle buluştu.

İznik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı toplum destekli polisler, okullarda trafik dersi işlemeye devam ediyor. İznik'te ana sınıfı, ilk, orta ve lise olmak üzere toplam 590 öğrenciye trafik dersi verildi. Polisler son olarak Boyalıca Mahallesi'nde öğrencilerle buluştu. Derslere önümüzdeki haftalarda da devam edileceği öğrenildi. Derslere öğrencilerin ilgisinin büyük olduğu görüldü. - BURSA Emniyet Müdürlüğü,İznik,Bursa,Polis
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:54