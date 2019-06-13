Minikler Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi

Türkiye
genelinde 2000 sporcu içinden yapılan seçmeler sonunda 11 ve 13 yaş grubunda 42 ilden toplam 660 sporcunun katıldığı Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Ankara
'da bugün yapılan finallerle sona erdi.
4 gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi. Ankara Taha Akgül
Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada yaş gruplarına göre dereceye giren sporcular şu şekilde:
11 YAŞ -
34 kiloda 1. Enes Kavlu, 2. Muhammet Alakbarlı, 3. Hayrettin Keskin
, 3. İsmail Korkmaz
41 kiloda 1. H. Emir Berdan, 2. Seyfettin Bulut, 3. Ege
Yılmaz, 3. Ahmet Uzun
48 kiloda 1. Cihan Coşkun, 2. M. Bera Koç, 3. Semih Kılınçarslan, 3. Osman Sağır
57 kiloda 1. Ataberk Yeniçağ, 2. Fatih
Alış, 3. Sarp Kazan
, 3. Hamza Okumuş
68 kiloda 1. A. Kerem Tanrıverdi, 2. Lütfi Benekli, 3. Mert Ekli, 3. Halililhan İlhan
(68-78) kiloda 1. Mustafa Alper
, 2. Kaan Kandemir, 3. Bekir Ünal, 3. Berktuğ Ganiz
12-13 YAŞ -
34 kiloda 1. E. Mücahit Yılmaz
, 2. A. Bartu Çetin, 3. Arif Küççük, 3. U. Talha Uslu
41 kiloda 1. Fatih Toprak
, 2. Y. Emre Karakış, 3. Uğur Dalbastı, 3. Remzi Temur
48 kiloda 1. Abdussamet Timurbanga, 2. Yılmaz Kalyoncu, 3. Hüseyin Beyaz, 3. Yücel Çalık
57 kiloda 1. Batuhan Karabulut, 2. Ahmet İşler, 3. Selim
Çiçek, 3. Eyyüp Çetin
68 kiloda 1. Ertuğrul Toptan, 2. E. Ömer Bozbağ, 3. Hasan Dur, 3. E. Batuhan Bildiş
(68-78) kiloda 1. R. Arda Güneş
, 2. Beraat Taşkın, 3. Yusuf Yücel, 3. Ertuğrul Topal
Takım sıralaması ise şu şekilde oluştu:
11 YAŞ: 1. İstanbul Beşiktaş
SK - 71 puan, 2. Tokat Zile
Bld. SK - 60 puan, 3. Kocaeli
BB Kağıt SK - 54 puan
13 YAŞ: 1. Kahramanmaraş
GSK - 104 puan, 2. İstanbul Beşiktaş SK - 60 puan, 3. İstanbul Sancaktepe
Bld. SK - 58 puan
Kaynak: DHAAnkara
, Spor