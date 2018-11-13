Minikler Solucan Gübresi Tesisini Gezdi

13 Kasım 2018 Salı 14:22



13 Kasım 2018 Salı 14:22

Fatsa Anaokulu öğrencileri Ahmetler Mahallesi'nde bulunan solucan gübresi üretim tesisini gezdiler.Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte öğrenciler solucan gübresi üretimi hakkında bilgi edindiler. Fatsa Anaokulu öğrencileri ve öğretmenlerine bilgiler aktaran Ordu Solucan Gübresi Üreticileri Derneği(ORSOD) Başkanı ve aynı zamanda işletme sahibi Erkan Güzeldemirci yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimize mesleğimizle ilgili bilgiler aktardık. Minik yavrularımız solucanlara büyük ilgi gösterdi. Eko okullar programı ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği eğitim ve sosyalleşme programında öğrencilere bilgiler aktardık. Farklı bir meslek grubu olduğu için öğrenciler büyük ilgi gösterdiler. Öğrencilerden ilk defa solucan görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Tabii ki bu tarz etkinliklerle öğrencilerin meslekleri ve hayvanları tanımaları güzel bir aktivite. Bu tür uygulamaların devam etmesini temenni ediyorum" dedi.Öğrenciler daha sonra tesisteki diğer makine ve ekipmanlar hakkında işletme sahibinden bilgi aldı. - ORDU