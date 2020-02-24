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Minikler tenisle 17 Burda'da buluşuyor

Çanakkale'nin cazibe merkezi 17 Burda, sömestr tatilinin sona ermesinin ardından birbirinden keyifli ve öğretici etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

24.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:15Minikler tenisle 17 Burda'da buluşuyor
'nin cazibe merkezi 17 Burda, sömestr tatilinin sona ermesinin ardından birbirinden keyifli ve öğretici etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), miniklerin gelişimini destekleyen tenis kursu ile küçük sporcuları ağırlıyor.

Çanakkalelilere her zaman özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda AVM, 4-9 yaş aralığındaki minik ziyaretçilerini cumartesi ve pazar günleri 11.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek tenis kursu ile karşılıyor. Profesyonel eğitmenler eşliğinde koordinasyon ve temel tenis eğitimi içeren kurs, minik tenisseverlere spor kültürünü aşılayacak. Her dersin sınırlı kontenjana sahip olduğu tenis kursu için 17 Burda misafirleri, danışma noktasından kayıt formunu doldurarak başvuruda bulunabilecekler. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Tenis, Spor

Kaynak: İHA

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