Haberler » Güncel » Minikler Trafik Eğitim Parkını gezdi - Haber

Minikler Trafik Eğitim Parkını gezdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Nezaket Okullarının minik öğrencileri Trafik Eğitim Parkını gezdi.

12.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:47Minikler Trafik Eğitim Parkını gezdi
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Nezaket Okullarının minik öğrencileri Trafik Eğitim Parkını gezdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Mahallesinde kurduğu Trafik Eğitim Parkını ziyaret eden öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendiler. Öğrenciler, Trafik Kuralları hakkında bilgilendirildikten sonra parkı gezdiler.

Park alanında üst geçitleri kullanma, trafik ışıklarına uyma gibi kurallar uygulamalı olarak öğrencilere tanıtıldı. Trafik kurallarını eğlenerek öğrenen minikler, keyifli vakit geçirdiler.

Büyükşehir Belediyesi Nezaket Okulları, 4-6 yaş grubuna yönelik olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Malatya Müftülüğü işbirliğiyle yürütülüyor. Yeşeren Tohumlar Projesi kapsamında açılan Nezaket Okulları ilgi görüyor.

Malatya genelinde 7 ayrı bölgede açılan okullardan 3'ünün öğrencileri Trafik Eğitim Parkını gezdi. Diğer öğrencilerin de Trafik Eğitim Parkı ziyaretlerinin planlandığı bildirildi. - MALATYA

Yeşiltepe, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:18 Bakura ve Gamr arazileri Ürdün ekonomisini canlandıracak
14:12 TBMM Araştırma Komisyonu üyeleri Aksaray'daki okulda inceleme yaptı
14:12 MESKİ Genel Müdürlüğü Kasım ayı genel kurul birinci toplantısı yapıldı
14:11 Dev turist otele kabul edilmedi
14:11 İklim değişikliğiyle mücadele
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:10 Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a bir tavsiyem olacak" dedi, parti grubunda alkış tufanı koptu
14:07 Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı
13:46 Terörist Fetullah Gülen'in talimatını diğer üyelere ileten HSYK eski üyesi Ahmet Berberoğlu'na hapis cezası
13:35 700 milyon dolarlık kritik infazda önemli gelişme: Öldürülen Uygurlu'nun kullandığı araba diplomatik plakalı çıktı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 14:18:57