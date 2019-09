Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi'nin çocukların uçuşun temel prensiplerini öğrenmesini sağlamak amacıyla başlattığı eğitimde minikler uçuş simülatöründe pilotluk deneyimi yaşadı.Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi "Her şey bir hayalle başlar" sloganıyla çocuklarda küçük yaşlardan itibaren havacılık farkındalığını oluşturmak amacıyla eğitim vermeye başladı. Çocuklar İçin Havacılık Eğitimi projesi kapsamında Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi Binası'nda gerçekleşen eğitimlerde uçuşun temel prensipleri çeşitli deneyler ve maketler eşliğinde çocuklara uygulamalı olarak anlatıldı. 8-12 yaş aralığındaki öğrencilerin katıldığı bir günlük eğitimde çocuklar, önce teorik eğitim aldı. Ardından simülatörlerde kalkış yapıp uçak kontrol sistemlerini kullanarak uçuş deneyimi yaşadı. Simülatörlerde eğitim alan miniklerin heyecanı ise dikkat çekti. Çocuklar, sonrasında THY Uçuş Eğitim Merkezi'nde profesyonellerin kullandığı üç boyutlu sanal uçak simülasyonları ile uçağın motorlarından iniş takımlarına kadar birçok uçak bölümünü görme ve inceleme fırsatını da yakaladı. Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olan eğitimde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında yapılan mutabakatla akademi tarafından İstanbul'daki 11 Çocuk Esirgeme Kurumu yurtlarında kalan yüzlerce çocuğa da düzenli olarak eğitimler veriliyor."ÇOCUKLAR SİMÜLATÖRLERLE BİRLİKTE O UÇUŞ DENEYİMİNİ YAŞAMIŞ OLUYOR"Havacılığa ilgi duyan birçok çocuğun eğitimlerle merak ettiği sorulara da yanıt bulduğunu söyleyen Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi eğitmenlerinden Müçteba Çalışır, "Çocuklar İçin Havacılık Eğitimi projemiz Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi'nin özellikle 8-12 yaş grubuna yönelik hazırladığı bu yönüyle bir ilk olan eğitimimizde temel amacımız çocuklara uçuş prensiplerini öğretmek. dersler ve model uçaklarla kendileri birebir uçuş prensiplerini deneyimleme fırsatı elde etmiş oluyorlar. Burada minik yürekler eşsiz deneyimlerin sahibi oluyorlar. Çünkü uçaklar birçok kişinin yetişkinlerin de hayallerini süslemiştir. Bu yönüyle bu hayalleri kokpitle buluşturmuş oluyoruz. Pilotlarımızın eğitim gördüğü simülatörleri tanımış oluyorlar. Yine uçucu personelin eğitim aldığı bölgemizi ziyaret ediyorlar. Her çocuğumuz burada simülatörlerle birlikte o uçuş deneyimini yaşamış oluyor bu da onları çok heyecanlandırıyor. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi olarak biz geleceğin pilotlarını, uçak teknisyenlerini, kabin memurlarını yetiştiriyoruz. Her hafta bir gün süren bu eğitimi veriyoruz" dedi."ÇOK GÜZEL BİR DENEYİM HERKESE TAVSİYE EDERİM"Eğitim sayesinde uçaklarla ilgili merak ettiği birçok noktayı öğrendiğini belirten Edanur Türkmen ise, "11 yaşındayım ilk uçağa bindiğimde uçakları merak etmeye başlamıştım. Şimdi de burada uçakla ilgili çok şey öğrendim. Uçakların özelliklerini, pilotların nasıl kullandıklarını öğrendim. Şu an çok mutluyum, çok güzel bir deneyim herkese tavsiye ederim" diye konuştu."NASIL HAREKETE GEÇTİĞİNİ, NASIL İNDİĞİNİ ÖĞRENDİM"Eğitimlere katılmasının kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu ifade eden Eslem Yağmur da "Havacılığa ilgim bu kursa gelince çoğaldı. Burada güzel şeyler öğrendik. Harika bir deneyim, buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Uçaktaki bilmediğim yerleri öğrendim. Nasıl harekete geçtiğini, nasıl indiğini öğrendim" ifadelerini kullandı.Çocuklar İçin Havacılık Eğitimi, 8-12 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla bir gün sürüyor. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi'nde ise her hafta yeni öğrenciler havacılık alanında eğitim alıyor.(Serdal Altıntepe - Hasibe Karadağ/İHA)