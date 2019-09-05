Minikler uyum haftasına gözyaşları ile başladı

Minikler uyum haftasına gözyaşları ile başladıMinikler Eyüpsultan'da uyum haftası heyecanı yaşadı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da uyum haftası kapsamında ana sınıfları ve birinci sınıflar bugün okula başladı. Okulun ilk günü annesinden ayrılmak istemeyen bazı minik öğrenciler, gözyaşlarını tutamadı. Uyum haftası kapsamında ana sınıfları ve birinci sınıflar bugün okula başladı. Alibeyköy Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda eğitim öğretim hayatlarına ilk adımı atan miniklerden bazıları annesinden ayrılmak istemediği için gözyaşlarını tutamadı. Öğrenciler ve öğretmenler kadar velilerin de heyecanlı oldukları görüldü. Öte yandan veliler, çocuklarının ilk gününü cep telefonları ile kaydettiği görüldü. Okul bahçesinde toplanan veliler 1 saatlik dersin ardından çocukları ile kendilerini bekleyen etkinliklerde doyasıya eğlendi. Palyaço, hacivat ve karagöz gösterisiyle ilk gün heyecanını atan minikler, gönüllerince eğlencenin tadını çıkardı. Ayrıca öğrencilere ilk gün hediyesi olarak kırtasiye ürünleri dağıtıldı. Etkinliğe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve birçok öğrenci ve veli katıldı. Miniklerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Köken, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi."Çocuklar ülkemizin geleceği bunu laftan alıp gerçeğe dönüştürme anı bu okullar"Çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Bugün okuma bayramının başlangıcı. Bunu dualarla aminlerle yapalım istedik. Çünkü 20'nci yüzyılın taşıyıcı lokomotifleri çocuklar olacak. Türkiye'de önümüzdeki 50 yılları 100 yılları onlara göre ayarlayacağız. Öğretmenlerimize minnettarlık duyuyorum. Biz, çocukların geleceğe hazırlanmasına gayret göstereceğiz. Belediye olarak sizlerin çocuklarınızı düşündüğünüz kadar biz de onları düşünüyoruz. Onlar ülkemizin geleceği olacaklar, bunu laftan alıp gerçeğe dönüştürme anı bu okullar olacak. Başlangıcımızı güzel yaparsak bu iş büyüyecek inşallah" dedi."Ağlamıyordu ama sıraya girdikten sonra beni göremeyince ağladı"Oğlunun kendisini göremeyince ağladığını ifade eden Kıymet Erdoğan, "Ağlamıyordu ama sıraya girdikten sonra beni göremeyince ağladı. Aslında çocuğum daha önceden alışkındır, neden ağladı bende bilmiyorum." dedi. Okullun ilk gününün çok güzel geçtiğini söyleyen minik Rabia ise, "Güzel geçti, kendimizi anlattık, ders öğrendik. Eğlendik, çok güzel şeyler yaptık. Zorlanmadım oyunlar oynadık" ifadelerini kullandı. İlk gün heyecanını yaşadıklarını söyleyen anne Canan Mahmudi, "İlk günümüz iyi geçti. Zaten eğlenceli her şey çok güzel olmuş. Biz zorlanmadık, ağlamıyor" dedi."Zorlanmadım çok sevdim"Okula başlamakta zorlanmadığını ifade eden Sermin Kaya, "Okulda öğretmen boya verdi, kalem verdi, boyama falan yaptık. Bazı arkadaşlarımla tanıştık. Zorlanmadım çok sevdim" şeklinde konuştu. Okulu çok beğendiğini belirten Mina Ada, "Okulum çok güzel çok beğendim, güzel eğlenceler var. Karagöz ve Hacivat var. Okulda deve cüce oynadık. Hiç zorlanmadım çok güzeldi" diye konuştu. Okulun ilk gününde çok duygulandığını söyleyen anne Fikriye Alan, "Heyecanlıydı biraz dün gece erken uyutmaya çalıştık ama bir iki saat geçmesine rağmen anne ben uyuyamıyorum dedi. Sabah erkenden uyandı çok mutlu oldu arkadaşlarını öğretmenlerini çok sevdi. Tüm öğrencilere inşallah başarılı güzel bir eğitim öğretim yılı olur. Ben çok duygulandım açıkçası çok şükür hamd olsun bugünleri gösteren Rabbim'e tüm öğrenciler veliler çok mutlu bugün herkes için hayırlı olur inşallah biraz yorucu bir süreç başlıyor ama güzel telaşlar bunlar tüm anne babalara nasip olur inşallah." açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA