Minikler Yerli Malı Haftasında doyasıya eğlendi

13 Aralık 2018 Perşembe 11:06



13 Aralık 2018 Perşembe 11:06

Minikler Yerli Malı Haftasında doyasıya eğlendiKIRŞEHİR - Kırşehir Cumhuriyet İlkokulu Ana Sınıfında, yerli malı haftası etkinliklerinde çocukların kültürel değerlerini unutmaması için, velilerinde desteği ile öğrenciler, kültürel değişimi okulda aileleri ile birlikte yaşadı. Ana Sınıfı Öğretmeni Yasemin Dağlı'nın velilerle birlikte hazırladığı proje ile öğrencilere tamamen yerli ürünler tanıtılarak sınıfta yerli malı yemek ikramları yöresel kıyafetlerle yapıldı.Kültürel değerlerin unutulmaması gerektiğini anlatan Ana Sınıfı Öğretmeni Dağlı, yerli malı haftasını okul olarak tamamen yerli ürünlerle kutlayıp öğrencilerin geldikleri kültürü unutmamasını sağlamak istediklerini söyledi.Dağlı açıklamasında, "Velilerimizle birlikte eski eşyaları topladık. Günümüzde bir çok değerin kıymetini çocuklarımız bilmiyor. Bizlerde kültürel bir çok değerimizi unuttuk. Eskiden insanların bir şeye ulaşma imkanı yoktu. Şimdi ise ulaşma isteği çok kolay, farkındalık oluşturarak çocuklarımız kıymet bilsin ve kültürlerini öğrensin istedik. Çocukların eski tatları hatırlamalarını istedik. Buram buram Anadolu'yuz, bu etkinlikle de Anadolu'yu yansıtmak istedik. Özümüz ve kültürümüz çok kıymetli kaybettiğimiz bir çok değerimiz var. Bir eşya dahi bizleri geçmişe götürebilir bir anımızı hatırlamamıza yardımcı olabilir. Aileler ve çocukları birkaç saat de olsa geçmişe gitti. Öz ve kültürümüzü unutmamalıyız" dedi.Ana Sınıfı öğrencileri, yerli malı haftası için hazırlanan ürünlerin tadına bakmak için sabırsızlıkla beklerken yerli malı şiirini de okuyan öğrenciler, kültürel değerlerin unutulmamasını istedi.Yerli malı haftası etkinliklerinde Ana Sınıfında görevli personel ve öğrenciler yöresel kıyafetler giydi. Tamamı yerli olan yiyecek ikramı yapılırken tahta kaşık, sini ve yer sofrası çocuklara anlatıldı.