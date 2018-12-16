Minikler Yerli Malı Haftasını Kutladı

Odunpazarı Belediyesi
, Yerli Malı
Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladı.
'Oyunpazarı' ve 'Kreş ve Gündüz Bakımevinde' gerçekleştirilen yerli malı haftası kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte çocuklar, renk renk kartonlardan yaptıkları ve üzerine de çeşitli meyvelerin fotoğraflarını yapıştırdıkları taçları taktı. Evlerinden getirdikleri yiyecekler ile renkli bir sofra hazırlayan minkler, bu birbirinden güzel yiyecekleri arkadaşları ile paylaşmanın mutluluğunu yaşarken güzel ve keyifli bir gününü tadını çıkardı.
Düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklara, tutumlu olmak ve yerli malı kullanmanın ekonomik açıdan önemi ve yerli malı kullanımının sağlık açısından da faydaları anlatıldı. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı Belediyesi,Yerli Malı
16 Aralık 2018 Pazar 13:10