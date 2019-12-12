Haberler » Yaşam » Minikler Yerli Malı Haftasını kutladı - Haberler

Minikler Yerli Malı Haftasını kutladı

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi, Yerli Malı Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladı.

12.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:49Minikler Yerli Malı Haftasını kutladı
Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi, Yerli Malı Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladı.

Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte çocuklar, renk renk kartondan yaptıkları üzerine de çeşitli meyvelerin fotoğraflarını yapıştırdıkları taçları taktı. Evlerinden getirdikleri yiyecekler ile renkli bir sofra hazırlayan minikler, bu birbirinden güzel yiyecekleri arkadaşları ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Minikler, güzel ve keyifli bir gün geçirdi.

Minikler, öğretmenleri eşliğinde markete giderek, kendi paraları ile alışveriş yaptılar. Minikleri tasarruf eğitimi kapsamında markete götüren eğitmenler, miniklere paranın nasıl harcanması gerektiğini ve tasarruf kavramını uygulamalı olarak gösterdi. Düzenlenen etkinlikler kapsamında çocuklara, tasarruf ve yerli malı kullanmanın ekonomik açıdan önemi ve yerli malı kullanımının sağlık açısından da faydaları anlatıldı.

Atölye çalışmaları devam ediyor

Öte yandan Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde atölye çalışmaları devam ediyor. Minik öğrenciler, düzenlenen atölye çalışmaları ile farklı etkinlikler yapmanın mutluluğunu yaşadı. Ihlamurkent Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde düzenlenen atölye çalışmalarında son olarak Oyunpazarı öğrencileri hamur şekillendirme çalışması gerçekleştirdi. Bir grup öğrenci ise köpüklü sularla nefes açma çalışmaları yaptı. Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde ise minikler volkan deneyi ve parkur yarışı yaptı. Keyif dolu bir gün geçiren minkler hem oyun oynadı hem de öğrendi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Yerli Malı, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

16:28 Jandarmadan huzur güven uygulaması - Haberler
16:27 DEAŞ'ın gerçekleştirdiği bazı infazlardan sorumlu tutulan terörist yakalandı - Haberler
16:25 Aksaray'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler
16:24 Eşinin aracını yakan kocaya adli kontrol - Haberler
16:22 'Laf atma' cinayetinde milli kick boksçu hakim karşısına çıktı - Haberler
16:15 Parti için resmi başvuruyu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama: Partinin logosu ve ismi yarın açıklanacak - Haberler
16:02 Avukatlarla doktorlar ortalığı savaş alanına çevirdi - Haberler
15:36 Sancaktepe'de veliler ve öğrenciler, okul müdürünü protesto etti - Haberler
15:33 İçişleri Bakanı Soylu: Her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum - Haberler
15:27 Yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmayan doktor beraat etti - Haberler
12.12.2019 16:34:26