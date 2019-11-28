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Miniklerden Anıtkabir ziyareti

Ankara'da Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Çeşitli sebeplerden dolayı okula gidemeyen minik öğrencilerimizin mobil anaokulu uygulaması ile eğitimi ayaklarına götürüyoruz" dedi.

28.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:43Miniklerden Anıtkabir ziyareti
'da Belediye Başkanı Murat Köse, "Çeşitli sebeplerden dolayı okula gidemeyen minik öğrencilerimizin mobil anaokulu uygulaması ile eğitimi ayaklarına götürüyoruz" dedi.

Mamak Belediyesinin alternatif eğitim projelerinden biri olan mobil anaokulu, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, düzenlediği sosyokültürel etkinliklerle de öğrencileri buluşturuyor. Miniklerin bu seferki adresi ise oldu. Mamak Belediye Başkanı Köse, "Mobil anaokulu öğrencilerinin gezi ile birlikte Türkiye'nin kurtuluşu ve cumhuriyetin kuruluşunu öğretmenlerinden dinleme fırsatı yakaladı" ifadelerini kullandı.

Okul öncesi eğitimin son derece önemli olduğunu kaydeden Köse, "Çeşitli sebeplerden dolayı okula gidemeyen minik öğrencilerimizin mobil anaokulu uygulaması ile eğitimi ayaklarına götürüyoruz. Minik yavrularımız geleceğe hazırlayarak, onların başarılı bir birey olmaları için çalışıyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Murat Köse, Anıtkabir, Ankara, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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