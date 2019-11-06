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Miniklerden "asker selamlı" karşılama

Yıldırım Belediyesi Kreşi Ertuğrulgazi Şubesi'ni ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, minik öğrenciler tarafından 'asker selamı' ile karşılandı.

06.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:44 Miniklerden

Karşılamanın ardından sınıfları gezerek minik öğrencilerle sohbet eden Başkan Yılmaz, Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirini duygulu bir biçimde okuyan minik öğrencileri şiirin sonuna kadar dikkatle dinledi.

Yıldırım Belediyesi'nin vizyonunda çocukların öncelikli hizmet gurupları içeresinde yer aldığını dile getiren Başkan Yılmaz, "Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın ilçemizde tam donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımıza hız vererek daha fazla mesai harcıyoruz. Öncelikli hizmet gruplarımız arasında yer alan çocuklarımız Yıldırım Belediye Kreşimizde geleceğe emin adımlarla hazırlanıyorlar. Ülkemizin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi çocuklarımızın alacağı sağlam temellere dayanan bir eğitimle mümkün olabilir. Temel eğitim safhasında hizmet veren kreşimizde aile sıcaklığı oluşturarak anne sevgisini baba şefkatini aratmıyoruz. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha güçlü uzanmak adına eğitim standartlarımız her geçen gün yükseliyor. Bu bağlamda toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızı donanımlı bireyler olarak yarınlara hazırlamak adına okul öncesi eğitime büyük önem veriyoruz" diye konuştu.


Arif Nihat Asya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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