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Miniklerden Başkan Atay'a ziyaret

Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 3-G sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Fahriye Kibar ile birlikte Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ı ziyaret etti.

02.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:44Miniklerden Başkan Atay'a ziyaret
Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 3-G sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Fahriye Kibar ile birlikte Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ı ziyaret etti.

Başkan Atay ile yerel yönetimler ve belediye görev ve sorumlulukları üzerine konuşan öğrenciler, belediyelerin şehir yönetimindeki rolü üzerine Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'dan bilgiler aldı. Öğrencilerin "Belediye Başkanı'nın görevi nedir?" sorusu üzerine Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Belediye Başkanı, o il veya ilçede yaşayan vatandaşların huzuru için gerekli tüm işlemleri sorumlukları dahilinde yapar. Bizlerde Efeler İlçesi için 7/24 hizmet verip, Efeler'i 'Marka Kent' yapmak için mesai harcıyoruz" dedi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, miniklere Efeler Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıkan Mustafa Ünver'in yazdığı Afrodisias'tan Tralleis'e ve Bu Sesler de Neyin Nesi adlı kitapları armağan etti. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Yahya Kemal, Efeler, Güncel

Kaynak: İHA

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