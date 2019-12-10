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Miniklerden Başkan Yılmaz'a Ziyaret

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Özel Farabi Anaokulu öğrencilerini makamında ağırladı.

10.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:24Miniklerden Başkan Yılmaz'a Ziyaret

Ziyarette, anaokulu öğrencilerini kapıda karşılayan Başkan Yılmaz, hepsiyle tek tek tokalaşarak sohbet etti. Yarınların emanetçisi olan çocukları makamında ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Her zaman söylediğimiz gibi sizler bizim geleceğimizsiniz. Çok çalışarak büyük işler başaracaksınız ve ülkemiz emin ellerde olacak. Bizler de bu bilinçle hareket ederek, sizlerin en iyi şartlarda yetişmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yıldırım Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimi için elimizden gelenin en iyisini yaparak onları geleceği hazırlayacağız" diye konuştu.

'GELECEĞİN GÜVENCESİ ÇOCUKLARIMIZ'

Çocukları başkanlık makamında misafir ederek geleceğe ilişkin çocukça fikirlerini aldıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Çocuk yetiştirmek bir ülkenin geleceğine yapılacak en büyük yatırım. Okul öncesi eğitim de yavrularımızın donanımlı bireyler olarak yetişmesinin ilk basamağıdır. Eğitim, aile içerisinde başlayan ve ömür boyu süre gelen bir önemli olgudur. Geleceğini garanti altına almak isteyen her toplum çocuklarını özenle yetiştirmelidir. Bu seferberliğin altın anahtarı ise okul öncesi eğitimdir. Bizlerde yerel yönetimler olarak çocuklarımız ve geleceğimiz için elimizden gelen bütün imkanları seferber edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, minik öğrencilere çeşitli hediyeler verirken, çocuklarda kendi yaptıkları resimleri Başkan Yılmaz'a hediye etti.


Mehmet Melih Oktay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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