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Miniklerden Başkan Yılmaz'a ziyaret

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, anaokulu öğrencilerini makamında ağırladı.

10.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:02Miniklerden Başkan Yılmaz'a ziyaret
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, anaokulu öğrencilerini makamında ağırladı. Başkan Yılmaz, çocuk yetiştirmenin bir ülkenin geleceğine yapılacak en büyük yatırım olduğunu söyledi.

Ziyarette, anaokulu öğrencilerini kapıda karşılayan Başkan Yılmaz, hepsiyle tek tek tokalaşarak sohbet etti. Yarınların emanetçisi olan çocukları makamında ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocukların çok çalışarak büyük işler başaracağına inanıyorum. Bizler de bu bilinçle hareket ederek, çocukların en iyi şartlarda yetişmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çocuk yetiştirmek bir ülkenin geleceğine yapılacak en büyük yatırım. Okul öncesi eğitim de yavrularımızın donanımlı bireyler olarak yetişmesinin ilk basamağıdır" dedi.

Eğitim, aile içerisinde başlayan ve ömür boyu süre gelen bir önemli olgu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Geleceğini garanti altına almak isteyen her toplum, çocuklarını özenle yetiştirmelidir. Bu seferberliğin altın anahtarı ise okul öncesi eğitimdir. Bizlerde yerel yönetimler olarak çocuklarımız ve geleceğimiz için elimizden gelen bütün imkanları seferber edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, minik öğrencilere çeşitli hediyeler verirken, çocuklarda kendi yaptıkları resimleri Başkan Yılmaz'a takdim etti. - BURSA

Mehmet Melih Oktay, Güncel

Kaynak: İHA

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