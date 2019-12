Miniklerden engelli yerine park eden araca ilginç ceza

Konyaaltı Belediyesi kreş öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli yerine park eden aracı not kağıtları ile kaplayarak tepki gösterdi.Konyaaltı Belediyesi Uncalı ve Gürsu Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ellerinde pankartlar ile yürüyerek, etkinlik gerçekleştirdi. Öğrenciler, 'Engelleri Kaldırın', 'Engellilere yol değil, sevgi açın', 'En büyük engel sevgisizliktir' gibi mesajları içerin pankartlar ile belediye çevresinde slogan atarak, yürüdü. Minik öğrencilere, Konyaaltı Belediyesi Başkanı Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı da destek verdi.Araç not kağıtları ile donatıldıKreş öğrencileri yürüyüş sırasında Konyaaltı Belediyesi önünde engelli yerine park eden bir araca da tepki gösterdi. Minik öğrenciler engelli yerine park eden aracı, not kağıtları ile kaplayarak, protesto etti. Öğrencilerin bu tepkilerine belediyeye gelen ve yoldan geçen vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. - ANTALYA