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Miniklerden engelli yerine park eden araca ilginç ceza

ANTALYA'da Konyaaltı Belediyesi kreş öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli yerine park eden aracı, not kağıtlarıyla kapladı.

03.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:26Miniklerden engelli yerine park eden araca ilginç ceza

ANTALYA'da Belediyesi kreş öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli yerine park eden aracı, not kağıtlarıyla kapladı.

Konyaaltı Belediyesi Uncalı ve Gürsu Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde öğretmenleri eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Öğrenciler, 'Engelleri Kaldırın', 'Engellilere yol değil, sevgi açın', 'En büyük engel sevgisizliktir' gibi mesajların yer aldığı pankart ve dövizlerle, belediye çevresinde slogan atarak yürüdü. Minik öğrencilere, Konyaaltı Belediyesi Başkanı Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı destek verdi.

ARAÇ, NOT KAĞITLARI İLE DONATILDI

Kreş öğrencileri yürüyüş sırasında, Konyaaltı Belediyesi önünde engelli yerine park eden aracı, ilginç bir yöntemle protesto etti. Minikler, engelli yerine park eden aracı, not kağıtlarıyla kapladı. Öğrencilerin bu tepkisine, belediyeye gelen ve yoldan geçenler de alkışlarla destek verdi.

Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, minik öğrencileri bu protestolarından dolayı kutladı. Başkan Yardımcısı Bostan, belediye olarak amaçlarının engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu, hayata geçirdikleri tüm çalışmalarda bu ilke doğrultusunda hareket ettiklerin söyledi.



Dünya Engelliler Günü, Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Güncel

Kaynak: DHA

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