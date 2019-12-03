Haberler » Güncel » Miniklerden engelli yerine park eden araca ilginç ceza - Haber

Miniklerden engelli yerine park eden araca ilginç ceza

ANTALYA'da Konyaaltı Belediyesi kreş öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli yerine park eden aracı, not kağıtlarıyla kapladı.

03.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:14Miniklerden engelli yerine park eden araca ilginç ceza

ANTALYA'da Belediyesi kreş öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli yerine park eden aracı, not kağıtlarıyla kapladı.

Konyaaltı Belediyesi Uncalı ve Gürsu Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde öğretmenleri eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Öğrenciler, 'Engelleri Kaldırın', 'Engellilere yol değil, sevgi açın', 'En büyük engel sevgisizliktir' gibi mesajların yer aldığı pankart ve dövizlerle, belediye çevresinde slogan atarak yürüdü. Minik öğrencilere, Konyaaltı Belediyesi Başkanı Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı destek verdi.

ARAÇ, NOT KAĞITLARI İLE DONATILDI

Kreş öğrencileri yürüyüş sırasında, Konyaaltı Belediyesi önünde engelli yerine park eden aracı, ilginç bir yöntemle protesto etti. Minikler, engelli yerine park eden aracı, not kağıtlarıyla kapladı. Öğrencilerin bu tepkisine, belediyeye gelen ve yoldan geçenler de alkışlarla destek verdi.

Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, minik öğrencileri bu protestolarından dolayı kutladı. Başkan Yardımcısı Bostan, belediye olarak amaçlarının engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu, hayata geçirdikleri tüm çalışmalarda bu ilke doğrultusunda hareket ettiklerin söyledi.



Dünya Engelliler Günü, Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:18 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
18:18 Gümüşhane'de engelli bireyler suyu indirimli kullanacak - Haber
18:17 Mahallenin futbol sahasına dev kaya parçası düştü - Haber
18:17 Eskişehir prof. dr. çomaklı fetö, hristiyan dünyasından eleman kazanmaya çalışıyor - Haber
18:17 Muğla marmaris'teki kenan evren bulvarı'nın adı 'bülent ecevit bulvarı' olarak değiştirildi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt: Çok aşağılayıcı - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 18:26:09