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Miniklerden evde kal çağrısı

Erzurum Kocatepe ilkokulu 1. Sınıf öğrencileri evlerinde hazırladıkları görsellerle evde kal çağrısı yaptılar.

27.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:30
Miniklerden evde kal çağrısı
Erzurum Kocatepe ilkokulu 1. Sınıf öğrencileri evlerinde hazırladıkları görsellerle evde kal çağrısı yaptılar.

Bütün dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Korona virüsünden korunmak için devletimizin isteği olan evde kal Türkiye çağrısına bir destek de ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden geldi. Okulların tatil olmasından dolayı evlerinde olan öğrenciler, kendi evlerinde yaptıkları görsellerle evde kal çağrısı yapan minikler, görsellerini öğretmenlerine ilettiler. Sınıf öğretmeni de öğrencilerinden gelen görselleri birleştirerek evde kal klibi şeklinde düzenleyerek virüsten daha az etkilenmek için Türkiye'ye çağrıda bulundu.

Okulun bu etkinliğinden velilerinde çok memnun oldukları belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocatepe, Türkiye, Erzurum, Güncel

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