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Miniklerden harekata koreografili destek

Elazığ'da bir ilkokulda 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için 750 öğrenci ile koreografi hazırlandı.

11.10.2019 11:19Miniklerden harekata koreografili destek
Elazığ'da bir ilkokulda 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için 750 öğrenci ile koreografi hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Şehit Fethi Murat İlkokulu öğrencilerinden geldi. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, öğretmenlerinin koordinesinde bedenleri ile 'Barış Pınarı' yazdı. Minik öğrenciler daha sonra hep bir ağızdan 'En büyük asker bizim asker' diyerek Mehmetçiğe selam gönderdi.

O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı. - ELAZIĞ

Barış Pınarı Harekatı, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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