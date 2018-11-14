Miniklerden Hayvan Dostlarına Ziyaret

Bu kapsamda Melek Urgancı Anaokulu öğrencileri de, can dostlarımızı ziyaret ederek yakından ilgilendi.

Merkez Şehzadeler Melek Urgancı Anaokulu öğrencileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne ziyarette bulundu. Öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak, bakım ve beslenmelerinin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleşen ziyarette, çocuklar tüm hayvanlarla yakından ilgilendi. Görevli personeller öğrencilere hayvanların barınakta geçirdiği süreçleri anlatırken, öğrenciler de dikkatli bir şekilde dinledi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş ve merkez personeli tarafından şefkatle karşılanan minik ziyaretçiler, merkezdeki hayvanları sevdi, bakımlarının ne şekilde yapıldığıyla ilgili bilgi aldı.