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Miniklerden, "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesi

Kur'an Kursu öğrencileri örnek bir davranış sergileyerek, harçlıklarını yetimlere bağışladı.

13.01.2020 12:27 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:32Miniklerden,
Kur'an Kursu öğrencileri örnek bir davranış sergileyerek, harçlıklarını yetimlere bağışladı.

Çilesiz 4-6 Yaş Kur'an Kursunda düzenlenen programa, İl Müftüsü Veysel Işıldar, İl Müftü Yardımcısı Fikriye Özkan, Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Mustafa Küçükaslan, Kur'an Kursu Öğreticileri ve öğrenciler katıldı.

Kur'an Kursu öğrencileri, "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesi kapsamında harçlıklarından topladıkları parayı Diyanet Vakfı Şube Başkanı ve İl Müftüsü Veysel Işıldar'a teslim etti. Yetime sahip çıkan bir Peygamberin (sav) ümmeti olarak böylesi bir uygulamaya sahip çıkan tüm çocukları, ailelerini ve onları yetiştiren Kur'an Kursu Öğreticilerini tebrik ettiğini belirten İl Müftüsü Veysel Işıldar, "Her sınıfın kendi akranı olan bir yetimin ihtiyaçlarını karşıladığı bu kampanya ile dünyanın farklı noktalarına iyilik köprüleri kuruluyor. Köprünün bir ucunda yer alan yetim çocuklar, bu sayede dışarıdaki tüm tehlikelerden korunarak insani bir yaşam sürme fırsatı bulurken diğer ucundaki yardımsever öğrenciler ise paylaşmayı, bilinçli ve duyarlı olmayı öğreniyor. Bizler, yetim bir Peygamberin ümmetiyiz. Yetime sahip çıkmayı dinimiz emreder" ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Işıldar, yetimlere sahip çıkılmasının önemini ve bundan hasıl olacak sevap ve mükafatı ayet ve hadislerle anlattı.

İl Müftüsü Veysel Işıldar, öğrencilere hediyeler de verdi. - MALATYA

Malatya, Türkiye, Müftü, Aksa, Güncel

Kaynak: İHA

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