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Miniklerden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Afyonkarahisar Vediha Ahmet Kızılkaya anaokulu öğrencileri ve velileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırladıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

04.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:03Miniklerden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
Afyonkarahisar Vediha Ahmet Kızılkaya anaokulu öğrencileri ve velileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırladıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü, 'Değerler Hareketi' projesi kapsamında Vediha Ahmet Kızılkaya Anaokulu öğretmenleri, öğrencileri ile velileri anlamlı bir kampanyaya imza attı. 'Malzemesi bizden pişirmesi sizden' sloganıyla yürütülen yardım kampanyasında 15 koli gıda maddesi hazırlandı. 130 öğrenci velisinin de destek olduğu etkinlik kapsamında hazırlanan gıda kolileri ve pilavlar Olucak Mahallesi'nde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Veliler ve öğretmenler tarafından dağıtılan yardım kolilerini gören ihtiyaç sahibi aileler, minik öğrencileri severek, teşekkür etti.

Okum Müdürü Hilal Karaer yaptığı açıklamada, öğrencilerine küçük yaştan itibaren yardımlaşmayı öğretmek istedikleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Karaer şöyle konuştu;

"Biz okulumuz olarak bir proje yaptık. 130 çocuğumuzla gıda maddeleri toplandık. Topladığımız maddelerle okulumuza tavuklu pilav yaptık. Ayrıca bu pilav gıda maddelerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Güzel bir etkinlik oldu. Biz burada çocuklarımıza küçük yaşlarından itibaren çocuklarımızın yardımlaşmayı öğrenmelerini istedik." - AFYONKARAHİSAR

Ahmet Kızılkaya, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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