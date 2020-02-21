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Miniklerden İtfaiye'ye kutlama ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, minik konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

21.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:44Miniklerden İtfaiye'ye kutlama ziyareti

Şehit Türkmen Tekin Anaokulu'nda eğitim gören minikler, 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Her yıl 28 Şubat'ta kutlanan Sivil Savunma Günü dolayısıyla çeşitli anaokullarında eğitim gören minikler, itfaiyeci ağabeylerini ziyaret etmeye başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ziyarette bulunan minikler yaptıkları kutlamanın yanında itfaiye malzemelerini ve araç gereçlerini de yakından görme fırsatı buldu. Yapılan ziyaretlerde itfaiye ekiplerine hem çeşitli hediyeler veren minikler hem de yangın ve benzeri durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgiler aldı. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, kapılarının minik ziyaretçilere her zaman açık olduğunu belirterek, minik öğrencileri bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydetti.


İtfaiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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