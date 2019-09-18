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Miniklerden itfaiyeye ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, minik konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

18.09.2019 13:41Miniklerden itfaiyeye ziyaret

Manisa'da ikamet eden sığınmacı ve göçmen minikler, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin organizasyonu ile itfaiyeye ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, görev ve sorumluluklarının yanında ziyaretçilerini de kabul etmeye ve bilgilendirmeye devam ediyor. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin organizasyonu ile Manisa'da ikamet eden sığınmacı ve gökmen minikler Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. 6-7 yaş arasındaki çocuklar, itfaiyenin çalışmaları ile itfaiyenin araç ve malzemeleri hakkında bilgi aldı. Minik öğrenciler gezi sonunda gezi sonunda itfaiye araçlarına bindi. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, her zaman görevlerinin başında olan personelin, minik ziyaretçileri kabul ederek onları bilgilendirdiğini söyledi. Başkan İnal, görev ve sorumluluklarının yanında minikler ile kurulan gönül bağı ile miniklerin akıllarında yer etmeye çalıştıklarını ifade etti.


İtfaiye, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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