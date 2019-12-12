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Miniklerden Kaymakam Özadalı'ya ziyaret

Batman'ın Sason ilçesinde Çilek Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Kaymakam Abdullah Özadalı'yı makamında ziyaret etti.

12.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:14Miniklerden Kaymakam Özadalı'ya ziyaret
'ın ilçesinde Çilek Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Kaymakam Abdullah Özadalı'yı makamında ziyaret etti.

Batman'ın Sason ilçesinde Çilek anaokulu öğrencileri hem devletin kurumlarını tanımak hem de meslekler hakkında bilgi edinmek amacıyla öğretmenlerin rehberliğinde ilçedeki kurumları ziyaret ediyor. Kurum ziyaretleri kapsamında Sason Kaymakamlığını ziyaret eden minik öğrenciler Kaymakam Abdullah Özadalı tarafından misafir edildi. Sohbetin ardından anaokulu öğrencilerine mesleğini ve kurumunu anlatan Kaymakam Özadalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, minik öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti. - BATMAN

Batman, Sason, Güncel

Kaynak: İHA

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