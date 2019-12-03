Haberler » Güncel » Miniklerden not kağıtlarıyla 'duyarlılık' çağrısı - Haber

Miniklerden not kağıtlarıyla "duyarlılık" çağrısı

Antalya'da kreş öğrencileri, bir sürücü tarafından engelli park yerine bırakılan otomobile not kağıtları yapıştırarak duyarlılık çağrısında bulundu.

03.12.2019 19:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:26Miniklerden not kağıtlarıyla
'da kreş öğrencileri, bir sürücü tarafından engelli park yerine bırakılan otomobile not kağıtları yapıştırarak duyarlılık çağrısında bulundu.
Konyaaltı Belediyesi Uncalı ve Çocuk Kreşi Gündüz Bakım Evi'nin öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.
Öğrenciler, ellerinde "Engelleri kaldırın", "Engellilere yol değil, sevgi açın", "En büyük engel sevgisizliktir" gibi mesajlar içeren pankartlar taşıdı.
Öğrenciler, engelli park yerine bırakılan otomobile not kağıtları yapıştırarak duyarlılık çağrısında bulundu.
O sırada bölgede bulunanlar küçük öğrencilere alkışlarla destek verdi.

Konyaaltı Belediyesi, Antalya, Gürsu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:57 İstanbul sabiha gökçen havalimanı'nda istanbul zihinsel engelliler vakfı'nın mağazası açıldı -1 - Haber
19:57 Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi (2) - Haber
19:55 Yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayan şüpheli: Gelmeyin yoksa kafama sıkarım - Haber
19:54 4'lü suriye zirvesi sona erdi - Haber
19:54 Spor konyaspor'da gaziantep maçı hazırlıkları başladı - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
02:41 Alevlerin arasında kalan genç kadını itfaiye eri kurtardı - Haberler
3.12.2019 19:57:51