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Miniklerden "Rize'ye demiryolu istiyoruz" pankartı

Çaykur Rizespor'un Rize Kent Konseyi ile birlikte başlattığı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Mehmet Cengiz Tesislerinde devam ederken minik ziyaretçilerden Demir Yolu Projesi'ne destek geldi.

10.10.2019 16:12Miniklerden
Çaykur Rizespor'un Rize Kent Konseyi ile birlikte başlattığı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Mehmet Cengiz Tesislerinde devam ederken minik ziyaretçilerden Demir Yolu Projesi'ne destek geldi.

Minik futbolcular "Rize'ye demiryolu istiyoruz" pankartı açarak tren halkası oluşturup taleplerini dile getirdiler. Ardından Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı Operasyonu'na katılan askerlerimize destek veren minikler kahramanlarımıza selam gönderdiler. - RİZE

Çaykur Rizespor, Kent Konseyi, Futbol, Rize, Güncel

Kaynak: İHA

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