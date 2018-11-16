Miniklerden Şehitlik Ziyareti

- Menteşe
'de bulunan Şehit Piyade
Asteğmen Yıldıray Çeltikli ilk ve ortaokulu öğrencileri şehitliği ziyaret etti.
Menteşe Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltikli ilk ve ortaokulu öğrencisi minikler, Muğla
Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye
Harp Malülü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri ile birlikte Muğla Şehitliğini ziyaret ederek şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktılar.
Ziyarette Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Akkuş
ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz da miniklere eşlik ederken, Türkiye Harp Malülü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Sezai Kanlıyer öğrencileri bilgilendirdi.
Şehitlik ziyareti sonrasın Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret eden minik öğrencilere, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya
tarafından gönderilen Türk Bayrakları ve 'Kanka Polis
Madalyaları' görevli polisler tarafından takdim edildi. - MUĞLA
Muğla,Piyade,Menteşe