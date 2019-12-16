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Miniklerden Yerli Malı Haftası etkinliği

Bitlis'in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi bünyesinde bulunan kreşteki minik öğrenciler için Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi.

16.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:04Miniklerden Yerli Malı Haftası etkinliği
'in ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi bünyesinde bulunan kreşteki minik öğrenciler için Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi.

Yerli Malı Haftası etkinliği kapsamında Aile Destek Merkezinde kermes açan minikler, annelerinin yaptıkları yiyecekleri sattı. Düzenlenen kermese katılan Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Namık Kemal Dumanlı, müdür yardımcıları ve personellerle Aile Destek Merkezi personel ve kursiyerler de alışveriş yaptı. Minikler düzenledikleri kermeste meyve, pasta ve çeşitli yiyecekler satarak elde edilen gelirle eğlence parkında bir gün geçireceklerini ifade ettiler. - BİTLİS

Yerli Malı, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: İHA

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