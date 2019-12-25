Haberler » Güncel » Miniklerden 'yerli' teknoloji ziyareti - Haber

Miniklerden "yerli" teknoloji ziyareti

Samsun'da minik öğrenciler Yerli Malı Haftası kapsamanda yerli akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder fabrikasını inceledi.

25.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:26 Miniklerden
'da minik öğrenciler Yerli Malı Haftası kapsamanda yerli akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder fabrikasını inceledi.
Atakum Belediyesi Fırat Özdemir Anaokulu öğrencileri gezi sırasında cep telefonu, tablet ve bilgisayarların üretim aşamasını yakından görme şansı elde etti.
Okul öncesi öğretmeni Hatice Kürkçü, öğrencilerine küçük yaşta yerli ve milli duyguları aşılamak istediklerini geziyi de bu kapsamda düzenlediklerini ifade ederek, "Çocukları yerli malı kullanmaları konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Gezide ayrıca üretim aşamasında işbirliği ve dayanışmanın önemini aktarmış olduk." dedi.
Kürkçü, amaçlarının ülkenin daha ileriye götürülmesi için çalışmanın ne kadar önemli olduğunu çocuklara aşılamak olduğunu vurgulayarak, "Samsun'da bulunan ve yerli üretim yapan Reeder cep telefonu fabrikasını ziyaret etmek istedik. Cep telefonunun üretim aşamalarını, paketleme ve servis hizmetlerini görüp inceleme fırsatı bulan çocuklar farklı bir deneyim yaşadılar." diye konuştu.

Yerli Malı, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30   Bakan Fatih Dönmez, 'Enerji Tüketici Zirvesi'nde konuştu-1 - Haber
17:30   Edirne'de hurda kamyoneti sahte plakayla kullanan kişiye 11 bin lira ceza kesildi - Haber
17:30   Malatya'da, "2. Dünya Savaşı, Türk Dış Politikası ve İsmet İnönü" konferansı - Haber
17:29   Bakan Pakdemirli Karadeniz'deki yangınlar ile ilgili konuştu - Haber
17:29   Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor (6) - Haber
16:51   Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Haber
16:22   İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Haber
16:06   TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı - Haber
15:34   Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki - Haber
15:33   Camilerde tabureli cemaat manzarası devam ediyor! - Haber
25.12.2019 17:33:14