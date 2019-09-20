Haberler » Güncel » Haber

Miniklere aşure etkinliği

Gaziantep Özel Minik Yıldızlar Kreş-Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kulübü'nde Muharrem Ayı münasebetiyle aşure etkinliği düzenlendi.

20.09.2019 21:09Miniklere aşure etkinliği
Gaziantep Özel Minik Yıldızlar Kreş-Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kulübü'nde Muharrem Ayı münasebetiyle aşure etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Kurum Müdürü Gamze Talan, amacın aşure geleneğini yaşatmak ve minik öğrencilere de bu geleneği öğreterek sevdirmek olduğunu ifade etti.Talan, "Çocuklarımız yapımını büyük bir zevkle izledikleri aşure ile paylaşmanın tadına vardılar. Okul Öncesi Eğitim'den başlayarak çocuklarımıza öz değerlerimizi aktarmayı hedefliyoruz. Aşure deyip geçmemek lazım. İçinde; birlik-beraberlik, paylaşma, katkıda bulunma ve daha birçok öğreti saklı. Bu değerlerin kazanımı noktasında, etkinliğimizin çocuklarımıza katkıda bulunacağını ümit ediyoruz. - GAZİANTEP

Muharrem Ayı, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:43 İzmirli öğrencilerden "küresel iklim grevi"ne destek
21:43 Leyla Aydemir'in amcasının tutuklanması üzerine avukatlardan ortak açıklama
21:41 Arnavutköy katliamını yapan asayiş şube müdürlüğü'ne getirildi
21:41 Okul temeli kazısında, roma dönemine ait mezar taşı bulundu
21:40 Kuruyan oruçlu göleti'ndeki balıkları yağmur kurtardı (ek)
21:40 Din görevlilerinden Diyarbakır annelerine destek ziyareti
21:40 Otomobile çarpan tır devrildi, tem ulaşıma kapandı