Miniklere "Diş" Dersi

29 Kasım 2018 Perşembe 11:43



29 Kasım 2018 Perşembe 11:43

Osmangazi Belediyesi'nin Bilgi Evleri'nde öğrencilere ağız ve diş sağlığı semineri verildi.Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde çeşitli eğitimler veren Osmangazi Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası münasebetiyle öğrencilere yönelik seminer düzenledi. 35 öğrencinin iştirak ettiği eğitimde doğru diş fırçalama tekniği, diş bakım şekilleri, diş fırçası ve diş macunu seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen seminerde diş sağlığının önemine işaret eden Diş Hekimi Mustafa Mete Baykal, "Aileler çocuklarına diş fırçalamayı alışkanlık haline getirmeli. Günde iki defa olmak üzere dişlerin yaklaşık iki dakika süresince fırçalanması sağlığımız açısından büyük önem arz ediyor. Ayrıca miniklerin 6 ayda bir yaptıracağı kontroller, diş doktorlarından korkmalarını önleyecektir. Çocukların bu alışkanlıkları sürekli hale getirmeleri, onların diş sağlığına göstereceği önemi sağlayacaktır. Böylesine önemli bir haftada bizleri öğrencilerimiz ile buluşturan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum" dedi.Diş sağlığının önemini kavrayan öğrencilere Osmangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Raif Endar ve Diş Hekimi Mustafa Mete Baykal, diş fırçası ve diş macunu hediye etti. - BURSA