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Miniklere özel rengarenk koleksiyon

Hazır giyim markası DeFacto, çocukların enerjisinden ilham alarak 2019-2020 Sonbahar-Kış Çocuk Koleksiyonu'nu hazırladığını duyurdu.

08.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:21 Miniklere özel rengarenk koleksiyon

Hazır giyim markası DeFacto, çocukların enerjisinden ilham alarak 2019-2020 Sonbahar-Kış Çocuk Koleksiyonu'nu hazırladığını duyurdu. Rengarenk koleksiyon, minik hanımefendiler ve beyefendilerin gönüllerini fethetti.

Ebeveynleri kadar modaya düşkün çocuklar için DeFacto, çok özel bir koleksiyon hazırladığını açıkladı. Kırmızı, sarı ve mavi tonlarının ağırlıklı olduğu 2019-2020 Sonbahar-Kış Çocuk Koleksiyonu'nun hem sıcacık tuttuğu hem de fark yarattığı bildirildi.

Marka tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Minik hanımefendiler için kadife şık slopetler koleksiyonun en gözde parçalarından. Şişme montlar ve peluşlu jean kabanlar ise şıklığı tamamlıyor. Minik beyefendiler için  baskılı sweatshirler ve desenli kazaklar favoriler arasında yer alıyor. Kral Şakir karakterli şişme montlar eğlendirirken ısıtıyor. Boğazlı rengarenk kazaklar ise chino pantolonlarla kombinleniyor.  Yağmurlu havaların vazgeçilmezi yağmur çizmeleri de koleksiyonun en renkli parçalarından. DeFacto 2019-2020 Sonbahar-Kış Çocuk Koleksiyonu tüm DeFacto mağazalarında ve internet adresinde satışta."



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Kaynak: DHA

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