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Miniklere sağlıklı beslenme anlatıldı

Düzce üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin iş birliğiyle hazırlanan "Çocuklarda Sağlıklı Beslenme ve Güçlü Bağışıklık" adlı program gerçekleştirildi.

23.11.2019 13:57 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:02Miniklere sağlıklı beslenme anlatıldı
Düzce üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin iş birliğiyle hazırlanan "Çocuklarda Sağlıklı Beslenme ve Güçlü Bağışıklık" adlı program gerçekleştirildi.

Düzce üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Düzce üniversitesi öğretim elemanları Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, Prof. Dr. C. Elif Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Topçu Bilir'in katkıları ile düzenlenen etkinlikte, tiyatral oyunlarla sağlıklı beslenme yöntemleri anlatıldı. Şehrimiz çocuklarına yönelik gerçekleştirilen etkinlikte verilen konferans sonrasında Düzce üniversitesi öğrencilerinin renkli kostümlerle rol aldığı müzikal çocuk oyunu ile miniklere yararlı ve zararlı yiyecekler tanıtıldı. Çocukların öğrenirken eğlendiği etkinlikte, beslenme konusunda farkındalık kazanması sağlandı. - DÜZCE

Güncel

Kaynak: İHA

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