Miniklere ücretsiz jimnastik kursu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde spor faaliyetleri kapsamında ücretsiz jimnastik kursu veriliyor.
13.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:38
Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde spor faaliyetleri kapsamında ücretsiz jimnastik kursu veriliyor.
4-8 yaş grubu miniklere ücretsiz olarak verilen kurslar, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde yeni oluşturulan modern jimnastik salonunda yapılıyor. Çocuk gelişimi, çocukları spora özendirme, branşlaşmaya yardımcı olma ve beceri kazanmayı hedeflemek için açılan ücretsiz jimnastik kursları eğitmen Kübra Kurt nezaretinde hafta sonları Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. Spora yeni başlayan minik jimnastikçiler, öğrendikleri figür ve hareketleri uygulamalı olarak yapıyorlar. Eğlenceli jimnastik yapan minik sporcular idmanlarda keyifli dakikalar geçiriyor. - BİLECİK
4-8 yaş grubu miniklere ücretsiz olarak verilen kurslar, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde yeni oluşturulan modern jimnastik salonunda yapılıyor. Çocuk gelişimi, çocukları spora özendirme, branşlaşmaya yardımcı olma ve beceri kazanmayı hedeflemek için açılan ücretsiz jimnastik kursları eğitmen Kübra Kurt nezaretinde hafta sonları Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. Spora yeni başlayan minik jimnastikçiler, öğrendikleri figür ve hareketleri uygulamalı olarak yapıyorlar. Eğlenceli jimnastik yapan minik sporcular idmanlarda keyifli dakikalar geçiriyor. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler : Uğur Mumcu, Bozüyük, Bilecik, Spor
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