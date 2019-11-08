Haberler » Güncel » Miniklere uygulamalı trafik eğitimi - Haber

Miniklere uygulamalı trafik eğitimi

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyası kapsamında, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Kumluca Anaokulu bahçesinde bulunan örnek pistte öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

08.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:31 Miniklere uygulamalı trafik eğitimi
İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyası kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Kumluca Anaokulu bahçesinde bulunan örnek pistte öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyası kapsamında, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından "Önce Kendimiz, Sonra Hepimiz İçin" projesi hazırlandı. Bu proje 2018 yılında uygulanmaya başlandı. Yaklaşık bin 800 anasınıfı ve 1. sınıf öğrencisine ulaşıldı. Öğrenciler için faydalı bulunmasından dolayı projenin 2019-2020 eğitim öğretim yılında da devam etmesi için proje ortakları kurum ve kuruluşlar tarafından fikir birliğine varıldı.

Proje kapsamında Kumluca Anaokulu bahçesinde bulunan Trafik Eğitim Pistinde ilçede bulunan tüm okullardaki anasınıfı ve 1. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak "emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırma, araç içerisinde cep telefonuyla konuşmama, yaya önceliği, trafik işaret ve levhalarına uyma ile trafik lambalarına riayet etme" konularında akülü araçlarla uygulamalı trafik eğitimleri verildi.

Konuyla ilgili olarak Emniyet Yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 2019- 2020 Eğitim Öğretim döneminde ilçedeki yaklaşık 2 bin 200 öğrenci hem eğlenecekler hem de trafik kurallarını teorik olarak öğrenip, akülü arabalarda pratik yaparak bilinçlenmesi sağlanacak. Eğitimler sonunda minik öğrencilere minik polis kimlik kartı, trafik kurallarını içeren boyama kitabı hediye edilecek. - ANTALYA

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Kumluca, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:35   "İslam kardeşliğinin sınırı yoktur, hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumu ekemez"
19:35   Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı
19:35   FETÖ'nün sözde 'tıp imamı' İstanbul'da yakalandı
19:34   Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi haftası programına katıldı
19:33   Niğde Kitap Fuarı İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'nin katılımıyla açıldı
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
17:26   Bahçelievler'de parti binası mühürlenen Davutoğlu, yeni binayı Küçükçekmece'de tuttu
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 19:36:58