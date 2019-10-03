Miniklere yaya yolu eğitimi verildi

Eskişehir
'in Beylikova
ilçesinde bulunan Mehmet Avdan
İlkokulu'nda düzenlenen 'Öncelikle Yaya' etkinliği çerçevesinde, minik öğrencilere trafikte uyulması gereken kurallar anlatıldı.
Beylikova İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde Mehmet Avdan İlkokulu'nda eğitim gören minik öğrencilere trafik eğitimi verildi. Trafik polisleri tarafından 'Öncelikle Yaya' etkinliği kapsamında öğrencilere yaya yollarında nasıl hareket etmeleri gerektiği anlatıldı. Ardından öğrenciler polisler gözetiminde yaya yolunda öğrendiklerini uyguladı.
Diğer yandan gerçekleşen eğitime ilçe Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Taşdemir katıldı. - ESKİŞEHİR