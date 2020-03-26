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Miniklerin 'evde kal' mesajı gülümsetti

Miniklerin 'evde kal' mesajı gülümsetti Adıyaman'da 4-6 yaş Kur'an Kursunun minik öğrenciler yaşlı rolünde verdiği 'evde kal' mesajı gülümsetti.

26.03.2020 20:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:42
Miniklerin 'evde kal' mesajı gülümsetti
ADIYAMAN - Adıyaman 'da 4-6 yaş Kur'an Kursunun minik öğrenciler yaşlı rolünde verdiği 'evde kal' mesajı gülümsetti.
Korona virüsü nedeniyle toplumun tüm kesimlerinden 'evde kal' çağrısı yapılıyor. Kur'an kursu öğrencileri sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü kişiler başta olmak üzere tüm Türkiye 'ye 'evde kal' mesajı verdi.
Adıyaman Müftülüğüne bağlı Eskisaray Anaokulu Diyanet Sınıfı öğrencileri Öğretmen Esra Karakeçi koordinatörlüğünde bir çalışma gerçekleştirdi. Minik öğrenciler yaşlı rolüne girerek, tüm Türkiye'ye 'evde kal' mesajı verdi. Miniklerin hazırladığı mesaj izleyenleri gülümsetti. Minikler mesajında, gençler için yaşlıların evde kalması gerektiği ve gençlerin yaşlılar için evde kalması gerektiği vurgulandı. Miniklerin ’evde kal’ mesajı gülümsetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Türkiye, Genel

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Miniklerin 'evde kal' mesajı gülümsetti

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