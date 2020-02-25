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Miniklerin mikrofon heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'nün 'Müzik Atölyesi' eğitim projesine çocuklar ilgi gösteriyor.

25.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:59Miniklerin mikrofon heyecanı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'nün 'Müzik Atölyesi' eğitim projesine çocuklar ilgi gösteriyor.

Atölye çalışmasında miniklerin mikrofon merakı renkli görüntülere sahne olurken, proje okullardan yoğun ilgi görüyor. İki aydan bu yana devam eden 'Müzik Atölyesi' eğitim projesine bu kez Nilüfer Nil-Vak kreşi 5 yaş grubu öğrencileri konuk oldu. Atölye kapsamında sahne ile tanışan ve Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk ve Türk Sanat Müziği hocalarından ders alan öğrenciler, ilk performanslarıyla parmak ısırttı. Öğrencilere önce Türk Halk Müziği Bölümü sanatçıları tarafından halk müziği enstrümanları tanıtıldı, ardından mikrofona başına geçen minikler, dillerden düşmeyen şarkıları saz sanatçıları ile birlikte seslendirdi. Atölye çalışmasından büyük keyif alan öğrenciler solo performanslarıyla da kendilerine hayran bıraktı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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